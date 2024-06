Rechtbank doet uitspraak in rechtszaak dood Peter R. de Vries

Drie levenslang geëist

De 9 mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op De Vries, gepleegd met een terroristisch oogmerk, wapenbezit en/of deelname aan een criminele organisatie. Tegen de vermoedelijke schutter, de vermoedelijke chauffeur en hun vermoedelijke opdrachtgever eiste het Openbaar Ministerie levenslang.

Neergeschoten in Lange Leidsedwarsstraat

Peter R. de Vries werd dinsdag 6 juli 2021 neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij overleed 9 dagen later. De strafzaak bestaat uit twee samengevoegde onderzoeken: onderzoek Iraklia naar de vermoedelijke schutter en de vermoedelijke chauffeur van de vluchtauto, en onderzoek Hendon naar de vermoedelijke opdrachtgever(s) en andere betrokkenen bij de schietpartij.

Iraklia

Op 6 juli 2021 werden kort na de schietpartij 2 verdachten gearresteerd: de vermoedelijke schutter Delano G. en de vermoedelijke chauffeur Kamil E. (onderzoek Iraklia). Zij zitten sindsdien in voorarrest. De inhoudelijke behandeling van Iraklia was in juni 2022. Op 30 juni 2022 werd het onderzoek gesloten en werd de uitspraak bepaald op 14 juli 2022. Op 11 juli 2022 heropende de rechtbank de behandeling van de rechtszaak, omdat het OM op 5 juli 2022 nieuwe stukken aanleverde die ze aan het dossier wilde toevoegen. Daardoor werd de geplande uitspraak uitgesteld.

Hendon

In het strafrechtelijk onderzoek naar de opdrachtgever(s) van de schietpartij en andere betrokkenen (onderzoek Hendon) zijn 5 verdachten gearresteerd: Krystian M., Gerower M., Erickson O., Konrad W. en Christopher W. Laatstgenoemde verdachte is na zijn arrestatie vrijgelaten. De rechters in de zaak Hendon hebben op 1 november 2022 beslist dat de zaken van deze verdachten worden verwezen naar de zittingscombinatie van strafzaak Iraklia, zodat ze gelijktijdig behandeld kunnen worden.

Gezamenlijke behandeling strafzaken

Tijdens een regiezitting op 3 november 2022 in de strafzaak Iraklia is onder andere beslist dat de strafzaak Iraklia opnieuw wordt aangevangen en dat het dossier Hendon wordt gevoegd in de strafzaken tegen de verdachten in Iraklia, en vice versa. Dat betekent dat alle verdachten zullen worden berecht op basis van één en hetzelfde dossier.

Totaal 9 verdachten

Op 6 januari 2023 vond de eerste gezamenlijke pro-formazitting plaats in de strafzaak Iraklia/Hendon. Op 23 januari 2023 werd een achtste verdachte aangehouden in het onderzoek Iraklia/Hendon; Ludgardo S. Op 3 april 2023 is een negende verdachte aangehouden in het onderzoek Iraklia/Hendon; Divainy K. In totaal zijn er nu 9 verdachten.

Inhoudelijke behandeling

De inhoudelijke behandeling van Iraklia/Hendon ging van start op 23 januari 2024. De 9 mannen worden verdacht van betrokkenheid bij de moord op De Vries, wapenbezit en/of deelname aan een criminele organisatie.

Video zwaargewonde De Vries

Vrijwel direct nadat De Vries was neergeschoten, circuleerde er op sociale media een video waarop hij zwaargewond te zien was. Mede vanwege het maken en verspreiden van deze video is het OM van oordeel dat het gaat om moord met een terroristisch oogmerk; namelijk het aanjagen van ernstige vrees aan de bevolking of een deel van de bevolking in Nederland.

Voorlopige hechtenis opgeheven

Op 20 maart 2024 heeft de rechtbank de voorlopige hechtenis opgeheven in de zaken van Ludgardo S. en Divainy K. Laatstgenoemde zit nog wel in detentie wegens een andere strafzaak.

Overzicht strafeisen

Verdachte Strafeis OM

Delano G. (24) Levenslang

Kamil E. (38) Levenslang

Krystian M. (29) Levenslang

Gerower M. (27) 21 jaar

Erickson O. (29) 21 jaar

Konrad W. (31) 17 jaar

Ludgardo S. (35) 14 jaar

Divainy K. (30) 8 jaar en 4 maanden

Christopher W. (29) 3 jaar