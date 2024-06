Automobilist gewond bij eenzijdig ongeval Vries

Macht over stuur kwijt

Een bestuurster komende vanuit Vries raakte door onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt, ramde het bebouwde kom-bord en kwam in de berm tot stilstand.

Hulpdiensten

Brandweer van Vries en ambulance verleenden eerste hulp. De bestuurster van de auto is in de ambulance onderzocht op letsel. Of ze mee moest voor opname in het ziekenhuis is niet bekend