Verdachte aangehouden voor verschillende drugsafvaldumpingen in Groningen

De politie heeft een verdachte uit Wormer aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij verschillende drugsafvaldumpingen in de provincie Groningen. In december 2023 trof de politie op drie locaties in totaal honderden jerrycans met chemicaliën aan en startte daarop een onderzoek. Binnen dat onderzoek kwam deze 33-jarige verdachte, die maandag 10 juni is aangehouden, naar voren

Honderden jerrycans

Op donderdag 14 december trof de politie op de Smedemaweg in Huizinge rond de honderd jerrycans aan. Op vrijdagochtend 15 december werden vervolgens ongeveer honderd jerrycans aangetroffen bij de Euvelgunnerweg in Groningen. Later op de ochtend werden tot slot nog eens rond honderd jerrycans en ander afval aangetroffen bij de N46 ter hoogte van Middelstum.

Afval uit drugslab

Uit onderzoek is gebleken dat de chemicaliën in de jerrycans drugsafval zijn en hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn uit een drugslab. Ook zijn er andere afvalresten gevonden. In Middelstum ging het bijvoorbeeld om goederen die gebruikt kunnen worden bij de productie van synthetische drugs.

Politieonderzoek

Het Team Milieu van de Eenheid Noord-Nederland is onder leiding van het Openbaar Ministerie, Functioneel Parket (OM FP) na het aantreffen van de jerrycans en het afval direct een onderzoek gestart naar de herkomst van het afval en mogelijke verdachten. Dit onderzoek heeft geleid tot de aanhouding van de 33-jarige man uit Wormer. Het onderzoek is nog niet afgerond en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.