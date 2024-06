Verdachte in Spanje aangehouden onderzoek Korte Langestraat

De Spaanse politie heeft op vrijdag 21 juni in Spanje een 22- jarige man met de Nederlandse nationaliteit aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van een 38- jarige man in Leiden. De Nederlandse autoriteiten hebben aan Spanje de overlevering gevraagd.

De overleden man werd op donderdag 6 juni in zijn woning aan de Korte Langestraat in Leiden aangetroffen. Onder leiding van een officier van justitie is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. De politie gaat uit van een misdrijf. De Spaanse politie kwam de aangehouden verdachte op het spoor nadat de verdachte gesignaleerd stond.

Uitgebreid onderzoek

Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang. De politie onderzoekt meerdere scenario’s en is nog op zoek naar getuigen en informatie.