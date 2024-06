OM eist 30 maanden cel voor leveren middel X en strafbare hulp bij zelfdoding

Middel X via internet verkocht

De Noord-Hollander wordt ervan verdacht dat hij het dodelijke middel X via het internet verkocht en justitie linkt hem aan zeven sterfgevallen. “Verdachte sprong zeer lichtvaardig om met het leven van anderen”, aldus de officier van justitie.

Aangifte strafbare hulp bij zelfdoding

Het onderzoek van politie en OM kwam in november 2021 op gang na aangifte van strafbare hulp bij zelfdoding in Zeeland en een verdacht sterfgeval in Breda. In de lichamen van de betrokken personen werd het dodelijke middel X gevonden dat ze via het internet hadden besteld.

Postpakket

Een postpakket dat bij een van de overledenen werd gevonden, leidde naar de man uit Castricum. Die had er een gewoonte van gemaakte om het middel te leveren aan mensen die daar om vroegen. Onderzoek wees uit dat zeker 223 mensen via de website van de man een bestelling hadden geplaatst.

Bijna 75.000 euro verdiend

Naast de verdenking van het verstrekken verwijt het OM de Castricummer ook dat hij het middel per gewone post naar zijn klanten stuurde. Mensen werden zo – zonder dat ze het doorhadden – blootgesteld aan de gevaren van het middel. Het OM verdenkt de man er ook van dat hij met zijn praktijken op een criminele manier geld verdiende en gaat daarbij uit van een totaalbedrag van 74.400 euro.

Weloverwogen keuze

Volgens het OM wist de verdachte dat hij illegaal bezig was en dat klanten het middel bij hem kochten om er zelfmoord mee te kunnen plegen. “Hij kende de kopers niet en heeft zich er op geen enkele manier van kunnen of willen vergewissen of de mensen die het middel van hem wilden kopen een weloverwogen keuze hadden gemaakt”, zei de officier. “Een bedenktermijn van 60 dagen voor kopers doet aan zijn handelen niets aan af. In de praktijk was verdachte ook bereid om hiervan af te wijken.” Het OM is ervan overtuigd dat de verdachte zich twee jaar lang heeft laten leiden door zijn eigen ideële en financiële motieven.

Ruimte voor euthanasie

De officier van justitie gaf dinsdag aan dat er in Nederland ruimte bestaat voor euthanasie maar benadrukte dat het niet is toegestaan om anderen het middel X te verstrekken. Ook niet op een laagdrempelige manier zoals de verdachte deed. “Net als voor iedere andere Nederlander, geldt voor verdachte de Nederlandse strafwet. De wens van sommige mensen om verandering aan te brengen in de Nederlandse wetgeving moet niet in de rechtszaal, maar in de samenleving worden besproken en uiteindelijk door de wetgever worden beantwoord”, aldus de officier die ook wil dat de verdachte een geldboete van 15.254,00 euro krijgt opgelegd. De rechtbank doet op 9 juli uitspraak.

Informatie

Denk jij aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0800-0113 of chat via 113.nl.