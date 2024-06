Illegale tabakssnijderij opgerold in Middelburg

Het Combiteam Smoke, een samenwerkingsverband van Douane en FIOD, is op dinsdag 25 juni binnengetreden in een loods in Middelburg. In het pand op een industrieterrein werden tabakssnij- en droogmachines aangetroffen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.