Groot drugslab aangetroffen in Bergen op Zoom

In en rondom het drugslab trof de politie de vijf verdachten aan. Zij werden direct aangehouden. De verdachten zijn vier mannen van 25, 58, 23 en 37 jaar en zijn afkomstig uit Alphen aan den Rijn, De Lier en Rotterdam. Ook is een 55-jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. De vier mannen worden vrijdag 28 juni voorgeleid aan een rechter-commissaris.

Inzet specialisten

Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zijn twee dagen bezig geweest om het drugslab te ontmantelen. Dit team is gespecialiseerd in het ruimen van drugslabs en het werken met gevaarlijke stoffen. In het lab werd een hoeveelheid amfetamineolie, een voorlopig eindproduct in dit proces, aangetroffen. Op het terrein werd ook een zeer grote hoeveelheid vaten met drugsafval gevonden. Door het aantreffen van de grote hoeveelheid aan drugsafval op het terrein is voorkomen dat duizenden liters drugsafval in de natuur zouden zijn terechtgekomen.