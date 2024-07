Premier Schoof, minister Veldkamp en minister Brekelmans naar NAVO-top in Washington

Minister-president Schoof neemt samen met minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken en minister Brekelmans van Defensie deel aan de NAVO-top in Washington D.C., Verenigde Staten, die plaatsvindt van 9 tot en met 11 juli. Dit meldt het ministerie van Algemene Zaken vrijdag.

75-jarig bestaan NAVO

Minister-president Schoof neemt op dinsdag 9 juli deel aan een ceremonie om het 75-jarig bestaan van het bondgenootschap te memoreren, samen met minister Brekelmans en minister Veldkamp.

Vergadering van de Noord-Atlantische Raad (NAR)

Woensdag 10 juli sluit de minister-president aan bij de vergadering van de Noord-Atlantische Raad (NAR) met de staatshoofden en regeringsleiders van de bondgenoten. Ook minister Veldkamp en minister Brekelmans sluiten hierbij aan. In de avond is minister-president Schoof samen met andere staatshoofden en regeringsleiders uitgenodigd voor een informeel diner op het Witte Huis.

Indo-Pacific

Donderdag 11 juli neemt minister-president Schoof deel aan een werksessie in aanwezigheid van de 4 NAVO-partnerlanden in de Indo-Pacific, te weten Australië, Japan, Nieuw-Zeeland en Zuid-Korea. Voor deze vergadering zijn ook de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie Borrell en de voorzitter van de Europese Raad Michel uitgenodigd. Tijdens de werksessie wordt gesproken over het verdiepen van de samenwerking van de NAVO met de Europese Unie en de Indo-Pacific.

Oekraïne

Later die dag neemt de minister-president, samen met de andere bewindspersonen, deel aan een bijeenkomst van de NAVO-bondgenoten met Oekraïne waarin de samenwerking tussen de NAVO en Oekraïne centraal staat en over de inzet van bondgenoten om Oekraïne te steunen wordt gesproken.

Hybride dreigingen en veiligheid

Minister Veldkamp neemt tijdens de top deel aan verschillende werksessies over onder andere hybride dreigingen en veiligheid. Hij sluit ook aan bij een informeel diner voor NAVO-ministers van Buitenlandse Zaken.

Defence Industry Forum

Minister Brekelmans brengt een bezoek aan het Defence Industry Forum en neemt deel aan werksessies over onder meer de impact van AI op cyberveiligheid en de defensie-industrie. Ook is hij aanwezig bij een informeel diner samen met de NAVO-ministers van Defensie. En marge van de top hebben de bewindspersonen verschillende ontmoetingen met andere regeringsleiders en ministers.