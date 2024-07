Opnieuw een niet ontplofte handgranaat aangetroffen bij woning in Spijkenisse

In de nacht van zaterdag op zondag is er in Spijkenisse voor de tweede keer een niet ontplofte handgranaat aangetroffen bij een woning aan de Vlinderveen. 'Er woonden al langer geen mensen meer in verband met een bestuurlijke sluiting', zo meldt de politie zondag.