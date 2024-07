Twee aanhoudingen na dodelijk ongeval

Bij een ongeval tijdens werkzaamheden in Roosendaal is zaterdagochtend een man om het leven gekomen. Er is een onderzoek ingesteld naar de omstandigheden.

Op zaterdag 13 juli 2024 om 11.40 uur werden de hulpdiensten gestuurd naar een bedrijf aan de Westelijke Havendijk. Daar zou bij een explosie iemand gewond zijn geraakt.

Overleden

De hulpdiensten troffen bij het bedrijf een 44-jarige man uit Dordrecht. Hij was zwaargewond geraakt. Ondanks de eerste hulp die hem verleend werd is hij overleden. Uit de eerste verklaringen kwam naar voren dat er tijdens werkzaamheden een explosie was geweest waar de man bij had gestaan.

Aanhouding

Die werkzaamheden werden uitgevoerd door een medewerker van het bedrijf. Deze medewerker, een 40-jarige man uit Roosendaal is aangehouden als verdachte van betrokkenheid bij het overlijden van het slachtoffer. Het is nog onduidelijk of deze werkzaamheden bij de gebruikelijke werkzaamheden van het bedrijf horen. Om die reden is iemand van de directie van het bedrijf, een 42-jarige man uit Roosendaal, ook aangehouden verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van de man. De recherche is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van dit fatale incident. Beiden verdachten zitten nog vast.