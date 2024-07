Schipper vindt lichaam in Zuid-Willemsvaart bij Veghel

Woensdagmiddag heeft een schipper in het water van de Zuid-Willemsvaart bij Veghel een lichaam in het water aangetroffen.

Forensische Opsporing

De schipper waarschuwde de hulpdiensten. Het slachtoffer bleek reeds overleden te zijn. De politie is een onderzoek gestart naar de precieze toedracht en de identiteit van de overledene. Forensische Opsporing heeft mogelijke sporen in kaart gebracht die worden gebruikt in het onderzoek.