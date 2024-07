Aanhouding na steekincident in Veendam

Rond 20:30 uur op woensdagavond 17 juli ontving de politie een melding van een steekincident in het Julianapark in Veendam. In het park troffen we een gewonde man aan. Hij is ter plaatse behandeld aan z’n verwondingen. In de omgeving is een verdachte aangehouden.