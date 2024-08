Verdachte doodsteken vriendin in Zoetermeer langer vast

De 23-jarige man die is aangehouden voor het doodsteken van zijn 22-jarige vriendin in Zoetermeer, blijft 90 dagen langer in voorarrest. 'Inmiddels is duidelijk geworden dat hij eerder dit jaar is veroordeeld voor onder meer mishandeling van hetzelfde slachtoffer', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).