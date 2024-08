Kitesurfer gered bij Maasvlakte mede door uit helikopter gegooide rescue stick

Alarm geslagen

Ze raakte haar kiteboard kwijt en werd door de aflandige wind steeds verder de zee ingedreven. Een omstander sloeg alarm bij de Kustwacht. Deze zette daarop de reddingsbrigade Rockanje, een waterscooter en de politiehelikopter in.

Reddingsmiddel uit helikopter

De politiehelikopter van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) vloog al snel boven de persoon in nood en zag dat ze niet meer zoveel kracht had om te zwemmen. De bemanning gooide een zogeheten ‘rescue stick’ uit de helikopter naar de kitesurfer. Dit reddingsmiddel blaast uit zichzelf op tot een drijvende boei, zodra het in contact komt met water. Daar kan de drenkeling/persoon in nood zichzelf vervolgens aan vasthouden. Hierdoor verbeteren de overlevingskansen.

'Draag altijd een drijfvest'

Sinds vorig jaar heeft de politiehelikopter standaard een rescue stick aan boord. Rob, van het team Luchtvaarttoezicht van de LX: “We adviseren watersporters om altijd een drijfvest te dragen voor het geval je afdrijft, maar in noodgevallen kunnen we nu ook de rescue stick gebruiken. We hebben deze zowel op zee als op het binnenwater ingezet. Op het water kan het soms even duren voordat een schip of waterscooter ter plaatse is om iemand te redden. Met de helikopter zijn we snel op locatie en kunnen we de persoon in nood hulp bieden en in de gaten houden tot de andere reddingsdiensten er zijn.”

Naar het strand gebracht

De kitesurfer is kort daarna door redders van de reddingsbrigade Rockanje uit het water gehaald en naar het strand gebracht. Na controles bleek het naar omstandigheden goed met haar te gaan.