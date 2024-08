Woningoverval in Heerlen

Rond de klok van 23:10 uur ontving dinsdagavond de meldkamer van de politie een melding over een overval op een pand aan de Willemstraat in Heerlen. Daarbij zouden twee personen een bewoner geprobeerd hebben te overvallen. Daarbij is geweld gebruikt, de bewoner heeft lichte verwondingen opgelopen.