DNA-onderzoek bevestigt: wolf betrokken bij incident 31 juli in Austerlitz

DNA-onderzoek op de kleding van het jonge kind dat betrokken was bij het incident op 31 juli in het bosgebied van Austerlitz, heeft bevestigd dat er een wolf betrokken is geweest. Verdiepend DNA-onderzoek moet uitsluitsel geven om welke wolf het hierbij gaat.