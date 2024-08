Man met elektrische rolstoel te water

De bestuurder van een elektrische rolstoel is vrijdagmiddag te water geraakt in Anreep (buurtschap bij Assen red.).

Volgens zijn verklaring wilde de man keren op de Anreep en verloor de controle over de rolstoel en kwam tot stilstand in de sloot.

Een aantal persfotografen waren nog voor de hulpdiensten ter plaatse en hebben de man uit het water gehaald.

De man is onderzocht in een ambulance en is voor controle naar een ziekenhuis gebracht.