Meer mensen geholpen door voedselbanken dankzij wiskunde

Door de toepassing van geavanceerde wiskundige methoden kunnen voedselhulpprogramma’s zoals Voedselbanken Nederland efficiënter en effectiever opereren, blijkt uit onderzoek van Meike Reusken. “We lossen echte problemen op waarmee voedselhulpprogramma’s worden geconfronteerd, en tegelijkertijd bevorderen we theorie in wiskundige optimalisatie.”

Voedselonzekerheid blijft een groeiend probleem met 30 procent van de wereldbevolking die in 2022 onvoldoende toegang had tot betaalbaar en voedzaam voedsel. In 2015 stelde de Verenigde Naties het Sustainable Development Goal Two (SDG2) vast om honger te beëindigen en voedselzekerheid te garanderen in 2030. Met nog zes jaar te gaan, lijkt dit doel steeds moeilijker te behalen. Volgens onderzoek van Meike Reusken biedt wiskundige optimalisatie hoop. Reusken: “De wereldwijde toename van voedselonzekerheid vraagt om innovatieve oplossingen.”

Uitdagingen voor voedselhulpprogramma's

Reusken: “Voedselhulpprogramma's zoals noodvoedselhulp, landbouwontwikkeling en voedingsprogramma’s staan voor complexe uitdagingen. De betrokkenheid van meerdere belanghebbenden, beperkte middelen en een hoge mate van onzekerheid maken effectieve besluitvorming moeilijk. Wiskundige optimalisatie, het proces van het vinden van de beste oplossing uit een grote verzameling van mogelijke oplossingen, biedt een oplossing voor deze uitdagingen. Hierdoor kunnen voedselhulpprogramma's namelijk beter inspelen op onzekerheden, zoals regionale inkoopprijzen en de beschikbaarheid van vrijwilligers. Deze methoden verbeteren de efficiëntie van de voedselverdeling.” Reusken werkte in haar onderzoek samen met het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties (WFP), de Canadese voedselbank Moissoin Montréal en de Vereniging van Nederlandse Voedselbanken.

Praktische toepassingen en resultaten

Met haar collega’s van het Zero Hunger Lab onderzocht Reusken verschillende vragen van Voedselbanken Nederland, zoals: hoeveel mensen hebben volgende week voedselhulp nodig? Volgende maand? Of misschien volgend jaar? “We onderzochten ook hoe we voedsel dat eigenlijk weggegooid zou worden toch bij de mensen kunnen krijgen die het nodig hebben. Om dit soort vragen te beantwoorden moet je rekening houden met allerlei onzekerheden. Denk bijvoorbeeld aan de hoeveelheid en het type voedsel dat gedoneerd wordt.”

“Tijdens COVID-19 hebben we ook geholpen met het verbeteren van de logistiek van Voedselbanken Nederland. Vanwege de impact van COVID-19 op de samenleving, hielden de voedselbanken al rekening met een grote toename in het aantal mensen dat voedselhulp nodig zou hebben. We onderzochten of de supply chain deze toename wel aankon en waar er mogelijk problemen zouden ontstaan. Dit deden we door de praktijk na te bootsen in een wiskundig model. Dit model hielp ons vervolgens problemen te voorzien die er bij het transport, de opslag en de toestroom van donaties zouden zijn. Het model suggereerde specifieke investeringen die ervoor zorgden dat de voedselbanken 32% meer mensen konden helpen.”

Toekomstperspectief

Naast het oplossen van problemen waarmee deze voedselhulpprogramma's worden geconfronteerd, bevordert het onderzoek van Reusken de theorie over optimalisatie onder onzekerheid. Reusken: “Wiskundige optimalisatie speelt een cruciale rol in het aanpakken van voedselonzekerheid. Door theoretische modellen te combineren met praktische toepassingen, kunnen voedselhulpprogramma's wereldwijd effectiever opereren. Deze vooruitgang biedt hoop dat we het doel van wereldwijde voedselzekerheid toch kunnen bereiken.”