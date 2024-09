Tekort studentenhuisvesting wordt in de toekomst minder

Het tekort aan studentenhuisvesting wordt in de toekomst minder, maar blijft voorlopig nog wel eerst groeien. Dat staat in de Landelijke monitor studentenhuisvesting (LMS) 2024 waarover de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) Mona Keijzer vandaag, mede namens de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), de Tweede Kamer per brief informeerde.

Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS)

Sinds 2022 werken het Rijk, gemeenten, onderwijsinstellingen, huisvesters, kenniscentrum Kences en studenten intensief samen om het tekort aan studentenhuisvesting op te lossen. Dit doen zij via het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting (LAS). Hoofddoel van dit actieplan is om 60.000 extra studentenwoningen te realiseren. Uit de vandaag verschenen LMS blijkt dat het verwacht kamertekort in de toekomst lager wordt geschat dan de prognoses van de afgelopen jaren. Wel vraagt dit huisvestingsvraagstuk om blijvende inzet van de samenwerkende partijen om het tekort nog verder terug te dringen.

'Kamertekort is groot'

Minister Mona Keijzer: ‘Het kamertekort is groot in Nederland en we moeten dit tekort oplossen. Twee jaar geleden is afgesproken dat er in de periode tot 2030 60.000 betaalbare studentenwoningen bijkomen. Daar wil ik aan vast houden en ik zie dat de samenwerking binnen het Landelijk platform studentenhuisvesting daarbij helpt. Door deze samenwerking zijn vorig jaar 1.700 woningen opgeleverd en liggen er concrete bouwplannen voor 16.800 nieuwe studentenwoningen door heel Nederland. We hebben dus nog wel een weg te gaan. Daarom heeft het Rijk eind augustus 20 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor het versneld en met voorrang realiseren van ruim 2.300 studentenkamers.’

Landelijke Monitor Studentenhuisvesting 2024

In 2023 zijn er 1700 studentenwoningen opgeleverd in de 20 grootste Nederlandse studentensteden. Voor het eerst in jaren is het aantal hbo- en wo-studenten dat op zichzelf woont gestegen. Dit komt voor een groot deel door de herinvoering van de basisbeurs. De LMS toont aan dat, ondanks de groei van het aantal uitwonende studenten dit jaar, het kamertekort gelijk is aan vorig jaar (23.100 wooneenheden). Volgens de voorspelling van de monitor zal het aantal internationale studenten blijven groeien, maar minder hard dan de afgelopen jaren. Tot en met 2032 zijn er door gemeenten voor 16.800 extra studentenwoningen in concrete bouwplannen aangekondigd.

Prognose positief bijgesteld

Twee jaar geleden werd het tekort aan studentenwoningen voor collegejaar 2028/2029 nog geschat op tussen de 58.300 en 66.700. Door de landelijke aanpak van samenwerkende partijen is, in vergelijking met twee jaar geleden, de verwachting dat het toekomstig tekort tot het studiejaar 2031/2032 terugloopt naar 26.300 tot 42.400 studentenwoningen. Dit is een gunstige ontwikkeling die onderstreept dat de gezamenlijke aanpak voor meer studentenhuisvesting moet worden voorgezet.