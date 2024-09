Man gered uit drijfzand

Zaterdagavond rond 20.10 uur zijn de hulpdiensten gealarmeerd voor een persoon welke vast zat in het drijfzand aan de kant van de Dommel nabij de Stomperstraat in Sint-Oedenrode. Omstanders schoten te hulp maar zowel de brandweer als politieagenten moesten eraan te pas komen de man los te krijgen. De man is ter plaatse van zijn kleren ontdaan en in een hyperthermiepakket gewikkeld om op temperatuur te komen.