Man (28) overleden bij ongeval op de Wibautstraat

In de nacht van zondag 8 op maandag 9 september, rond half vier, heeft er een ernstig eenzijdig ongeval met een personenauto plaatsgevonden op de Wibautstraat in Amsterdam. Hierbij is één persoon om het leven gekomen en zijn drie anderen gewond geraakt. Een vijfde inzittende bleef ongedeerd.