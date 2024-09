Verdachte schietincident Kerkrade dood aangetroffen in Hoensbroek

Groot alarm geslagen

Omdat de verdachte in het bezit is van een vuurwapen werd groot alarm geslagen. Een zoektocht naar de verdachte en zijn voertuig is daar onderdeel van.

Overleden persoon gevonden in Hoensbroek

Later in de ochtend komt er een melding binnen van een overleden persoon die is aangetroffen op de Randweg in Hoensbroek. 'Onderzoek wijst uit dat de overleden persoon de verdachte is van het schietincident op de Jan Steenstraat in Kerkrade', aldus de politie. De politie heeft het onderzoek naar het schietincident afgerond.