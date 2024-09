Man ernstig gewond na steekincident in Peperstraat in Groningen

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag 14 september een 28-jarige man uit Groningen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekincident in de Peperstraat. 'Daarbij raakte een 30-jarige man uit Groningen ernstig gewond', zo meldt de politie.

Ernstig letsel

De politie kreeg op zaterdag 14 september rond 05:15 uur een melding van een steekincident in de Peperstraat. De agenten troffen het slachtoffer in een nabijgelegen horecapand aan en ze hebben meteen eerste hulp verleend. Het slachtoffer is uiteindelijk met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding

'Een 28-jarige man uit Groningen is korte tijd na het steekincident aangehouden met behulp van omstanders. Ook het cameratoezicht in de binnenstad speelde een rol in het korte opsporingsonderzoek', aldus de politie. De verdachte is overgebracht naar een cellencomplex. Hij wordt verhoord over zijn betrokkenheid bij het steekincident. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht van het steekincident. Dat is op dit moment nog niet bekend.