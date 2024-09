Auto bruidegom in asociaal rijdende trouwstoet door politie in beslaggenomen

De politie heeft zondagmiddag in Bergen op Zoom drie auto’s, waaronder die van de bruidegom, die deelnamen aan een trouwstoet in beslag genomen vanwege asociaal rijgedrag. Dit meldt de politie zondagavond.

Bekeuringen

Ook werden er een aantal bekeuringen uitgeschreven. Dat gebeurde zondagmiddag rond 16.00 uur. Een agent reed in zijn vrije tijd over de A4 en zag zo’n tien auto’s achter elkaar rijden die asociaal rijgedrag vertoonde. Ze reden onder meer over een doorgetrokken streep, haalde rechts in en reden over de vluchtstrook.

Agent alarmeert collega's

De agent alarmeerde zijn collega’s, waarna zij de auto’s in de Saturnuslaan in Bergen op Zoom tot stilstand konden dwingen door de straat te blokkeren. Daar bleek het om een trouwstoet te gaan, in één van de auto’s zat namelijk een bruidspaar.

Provocerende gedrag

Er ontstond een conflict tussen de agenten en het trouwgezelschap. Een aantal mensen vertoonde provocerend gedrag door blikjes drinken leeg te gooien op straat en harde muziek te draaien. Toen agenten auto’s in beslag wilde nemen waren de sleutels kwijt.

Drie Duitse huurauto's in beslag genomen

Uiteindelijk zijn er drie huurauto’s met Duitse kentekens in beslag genomen, waaronder die waar de bruidegom in reed. In totaal werden er acht bekeuringen uitgeschreven.