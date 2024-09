Mariniers ‘ontvoeren’ burgemeester Aboutaleb in Rotterdam voor benoeming tot eremarinier

Leden van het Korps Mariniers in Rotterdam hebben vandaag burgemeester Ahmed Aboutaleb op ludieke wijze ‘ontvoerd’ en benoemd tot eremarinier. De actie was een bedankje voor zijn tomeloze inzet voor de elite-eenheid van de marine. De aftredend stadsbestuurder speelde een grote rol bij het behoud van de Van Ghentkazerne en het Mariniers Opleidingscentrum in Rotterdam.