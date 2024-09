Brand in zwembad De Steur in Kampen

Dinsdagmiddag is in het Overijsselse Kampen zwembad De Steur aan het Burgemeester Berghuisplein ontruimd vanwege een brand.

Technische ruimte

De gealarmeerde brandweer ging via een hoogwerker op onderzoek uit om de locatie van de brand te kunnen vaststellen. Het zwembad werd uit voorzorg ontruimd. Volgens de brandweer voorlichting was er een brand in de technische ruimte van het zwembad. De oorzaak van deze brand is niet bekend