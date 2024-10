OM eist tot 20 jaar gevangenisstraf voor gekwalificeerde doodslag op man in Bergen

Het Openbaar Ministerie Limburg (OM) heeft vandaag tot 20 jaar gevangenisstraf geëist tegen vier verdachten voor hun betrokkenheid bij de gekwalificeerde doodslag op Thomas Schwarz uit Bergen. Op 26 november 2019 werd hij met buitensporig veel geweld overmeesterd en in zijn eigen woning gedood. Hij is gemarteld, gebonden en gesmoord.

De doodslag is volgens het OM vooraf gegaan door een poging tot afpersing en of wederrechtelijke vrijheidsberoving en is gepleegd om de uitvoering van deze feiten makkelijk te maken of om bij betrapping straffeloosheid van de verdachten te verzekeren.

Dood in woning

Op 26 november in de middag wordt Thomas Schwarz dood aangetroffen in zijn woning. Een getuige verklaart daarover dat hij rond die tijd naar de woning van het slachtoffer is gegaan. Hij ziet dat de voordeur open staat en dat de deurklink besmeurd is met bloed. Als de politie binnenkomt ligt het slachtoffer op de grond in de woonkamer, met zijn hoofd in een plas bloed. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van zijn letsel bij leven is ontstaan.

Incassoklus

Uit het uitgebreide internationale onderzoek blijkt volgens het OM ook dat drie Amerikanen (37,42,54) en een Zwitser (54) verantwoordelijk zijn voor de dood van het slachtoffer. Aan de doodslag in Bergen ging een maandenlange operatie vooraf. De Zwitser heeft de 54-jarige Amerikaan benaderd voor een incassoklus. Slachtoffer Schwarz zou hem een bedrag van ruim vier ton verschuldigd zijn. De 54-jarige Amerikaan benadert vervolgens de 42-jarige verdachte die op zijn beurt de 37-jarige verdachte meeneemt om samen de klus in Nederland te klaren. De officier van justitie: “Er lijkt geen opdracht gegeven om Schwarz te doden. Maar dat betekent niet dat die dood juridisch niet toerekenbaar is aan alle verdachten.”

Financieel gewin

In het onderzoeksdossier komt ook naar voren dat drie van de vier verdachten een achtergrond hebben in het leger. De vaardigheden die zij in het leger hebben geleerd en die zij behoorden in te zetten voor de veiligheid van hun volk en vaderland in het belang van de wereldvrede, hebben ze toegepast bij het plegen van dit feit. Ze blijken beschikbaar in een netwerk dat bereid en in staat is de hele wereld over te vliegen en buitensporig veel geweld te gebruiken, met maar één belang: financieel gewin. De verdachten doen dit in opdracht van een man zie zichzelf profileert als een keurige zakenman.

Eerlijke zakenwereld

Het OM neemt de verdachten hun handelen zeer kwalijk. “Deze feiten worden bedreigd met jarenlange gevangenisstraffen. En dat moet ook. Er kan vanuit een beschaafde samenleving niet anders gereageerd worden dan de maatschappij zo lang als mogelijk te beveiligen tegen mensen die in staat zijn deze feiten te plegen. Bijzonder aan deze zaak is dat deze feiten zich afspelen in een omgeving die als een eerlijke zakenwereld wordt beschouwd. Het is daarmee ook schokkend te noemen dat binnen die zakenwereld letterlijk sprake is van deze onderstroom, een onderwereld”, lichtte de officier van justitie toe.

Strafeisen

Voor de 54-jarige en de 42-jarige man maakt het OM geen onderscheid: zij moeten in gezamenlijkheid verantwoordelijk gehouden worden voor de dood van Thomas Schwarz. Het OM vorderde voor beiden een gevangenisstraf voor de duur van 20 jaar. Daarnaast stelt het OM dat de Zwitser de facilitator en de financier is van deze bijna militaire missie. "Zonder deze man zou het slachtoffer waarschijnlijk nog hebben geleefd. Hij is verantwoordelijk voor de absurditeit van deze casus”, aldus de officier. Het OM vorderde daarom een gevangenisstraf voor de duur van 12 jaar. Voor de Zwitser en de 37-jarige verdachte komt het OM niet tot de verdenking van het opzettelijk doden. Wel wordt hen verweten de poging afpersing en de wederrechtelijke vrijheidsberoving, samen en in vereniging gepleegd, met de dood als gevolg. Het OM vorderde voor de 37-jarige verdachte een gevangenisstraf van 9 jaar. De 54-jarige en 42-jarige Amerikaan bevinden zich nog als enige in voorarrest. Hun medeverdachten mochten het proces onder voorwaarden in vrijheid afwachten.

Uitspraak

Later deze week en volgende week krijgen de advocaten van de verdachten het woord. Na hun pleidooien volgen nog repliek en dupliek. De rechtbank doet naar verwachting op 19 december 2024 uitspraak in deze zaak.