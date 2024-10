Russische schepen passeren Nederland onder militaire begeleiding

Beide schepen zijn ten zuiden van Nederland de zogenoemde exclusieve economische zone (EEZ) binnengevaren.

Hoewel dat geoorloofd is, houdt Defensie ze liever wel in de gaten. In de Noordzee ligt onder meer vitale infrastructuur. Denk aan datakabels en pijpleidingen.

De begeleiding onder de Nederlandse kust verliep zonder incidenten.

Ten noorden van Nederland zijn de Russische vaartuigen de EEZ weer uitgevaren.