Vrachtschip gezonken na aanvaring tegen stuw Limburgse Borgharen

Zaterdagochtend is in Limburg een vrachtschip geladen met zand even voor 08.50 uur tegen de stuw van Borgharen gevaren. De brandweer kreeg rond 08.50 uur melding van het incident aan de Sluisdijk. Dit meldt Rijkswaterstaat zaterdag