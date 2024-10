NVM: huurprijs stijgt bijna 7 procent op jaarbasis

Het totaal aantal huurtransacties is gedaald tot een nieuw dieptepunt in het derde kwartaal 2024. Hierin zijn ruim 6.000 ‘kale’ huurwoningen verhuurd. Dit betekent een afname van 18,9 procent vergeleken met een jaar eerder. Tegelijk bleven de huurprijzen stijgen met gemiddeld bijna 7 procent op jaarbasis.

NVM en VGM NL huurmarktcijfers 3e kwartaal 2024: De gemiddelde huurprijs per vierkante meter voor woningen in het derde kwartaal van 2024 ligt 6,9 procent hoger dan een jaar eerder en 3,6 procent hoger dan in het vorige kwartaal. De gemiddelde huurprijs voor alle woningen kwam uit op € 16,81 per vierkante meter.

Noord-Holland spant als duurste provincie de kroon

De huurprijzen in de verschillende provincies blijven flink uiteenlopen. Noord-Holland spant de kroon en is nog steeds de duurste provincie om te huren. Gemiddelde huurprijzen liggen hier hoger dan € 20 per vierkante meter. Ook Utrecht en Zuid-Holland behoren tot de duurdere provincies met huurprijzen van meer dan € 16 per m². Drenthe en Flevoland kenden evenwel de grootste huurprijsstijgingen met meer dan 10 procent op jaarbasis. In Overijssel, Groningen, en Zuid-Holland daalden de prijzen gemiddeld met ongeveer 2 tot 3 procent op jaarbasis.

Verschil in huurontwikkeling grote steden

Dalingen in huurprijzen zijn zichtbaar in Amsterdam en Groningen terwijl steden zoals Den Bosch en Arnhem juist aanzienlijke prijsstijgingen laten zien. De vierkante meter huurprijs in Amsterdam is dit kwartaal gedaald met 6,3 procent ten opzichte van het vorige kwartaal en met 2,9 procent ten opzichte van een jaar eerder. In Den Haag was er een plus van 3,5 procent ten opzichte van een kwartaal eerder, maar is er een daling van 1,4 procent ten opzichte van een jaar geleden. In Rotterdam bleef de huurprijs gelijk vergeleken met een kwartaal ervoor. Ten opzichte van een jaar geleden is hier een kleine daling te zien van 0,8 procent.

Ronald de Nas, bestuurslid VGM NL Wonen: 'Het tekort aan huurwoningen is dramatisch, een steeds kleinere groep kan huren. Onze cijfers laten zien dat een geschikte huurwoning vinden voor de grote groep woningzoekers steeds lastiger wordt. Een positief puntje is de dalende huurprijs in Amsterdam. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door de onttrekking van particuliere huurwoningen. Feit blijft dat de tekorten ongekend groot zijn en het aanbod helaas afneemt.'