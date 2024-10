Man die Tim Hofman wilde vermoorden moet 5 jaar cel in met tbs

Moordplan

Op 6 september 2023 haalt de verdachte thuis een wapen op en vertrekt hij naar het pand van BNNVARA op het Mediapark in Hilversum. Hij is van plan om journalist Tim Hofman dood te schieten.

'Knuffel signeren'

Naast het wapen heeft hij ook een knuffel bij zich. Bij de receptie van de omroep vraagt hij of Hofman naar beneden wil komen om de knuffel te signeren voor zijn zoontje. Als de receptioniste aangeeft dat hij er niet is, vertrekt de verdachte weer en gaat hij naar een café in de buurt. Daar schrijft hij een briefje met een bedreigende tekst voor de receptioniste, met als doel Hofman alsnog te zien.

'Heb wapen om Hofman te vermoorden'

Een paar uur later gaat hij terug naar BNNVARA. Tegen een beveiliger zegt hij dat hij een wapen heeft waarmee hij Hofman wil vermoorden. Hij levert de tas met het wapen in. Even later wordt hij buiten voor het gebouw aangehouden.

Manifest

Vlak voordat de man wordt aangehouden, verstuurt hij via Telegram naar honderden mensen een zelf geschreven manifest. In het document omschrijft hij het links georiënteerde deel van de samenleving als zijn vijand en Hofman ziet hij als de personificatie daarvan. Hij schrijft onder andere dat dit deel van de maatschappij vernietigd moet worden.

Hulpverlener

In het manifest beschrijft de verdachte ook zijn haat richting een hulpverlener die betrokken was bij hem en zijn gezin. In zijn ogen kwam het mede door hem dat hij zijn kinderen minder zou gaan zien. Op 18 augustus, een paar weken voordat hij Hofman wilde doden, was hij al van plan om die hulpverlener dood te schieten. Hij was naar hem onderweg, maar uiteindelijk voerde hij ook dat plan niet uit.

Poging moord met terroristisch oogmerk

Ondanks dat de verdachte Hofman niet gezien heeft én er niet geschoten is, is volgens de rechtbank sprake van een poging moord. De eerste stappen van zijn bedachte plan heeft hij nauwgezet uitgevoerd. De minimale vereisten voor een poging moord zijn daarmee voltooid. Bovendien heeft de verdachte zelf verklaard dat hij Hofman zou hebben neergeschoten als hij hem had gezien.

Geen grootspraak

Dat dat grootspraak was, gelooft de rechtbank niet. Ook uit het schrijven van het briefje blijkt dat hij Hofman echt wilde doden. De rechtbank oordeelt dat ook sprake is van een terroristisch oogmerk. Verdachte heeft verklaard dat hij de extreem linkse gemeenschap angst aan wilde jagen, mede door Hofman te doden. Daarnaast staan in het manifest ernstig bedreigende teksten.

Advocaat: 'cliënt ontslaan van alle rechtsvervolging'

Volgens de advocaat van de verdachte moet de man worden ontslagen van alle rechtsvervolging omdat hij er zélf voor koos om beide voorgenomen moorden niet te plegen. Maar daar gaat de rechtbank niet in mee. De voorbereidingen van de moord op de hulpverlener heeft hij niet ongedaan gemaakt. Zo was hij de hele tijd in het bezit van het wapen. En ook nadat hij voor de eerste keer bij BNNVARA binnen was gelopen, was hij nog steeds van plan om Hofman te doden. Dit blijkt ook uit het geschreven briefje. Dat de verdachte zijn plan later opgaf, doet niets af aan de poging eerder op de dag.

Tbs met voorwaarden

Bij het opleggen van de straf houdt de rechtbank toch rekening met het feit dat de verdachte beide voorgenomen misdrijven niet heeft uitgevoerd en bij BNNVARA zijn wapen inleverde. Volgens deskundigen is de verdachte verminderd toerekeningsvatbaar. Zij adviseren de rechtbank daarom tbs met voorwaarden op te leggen. De rechtbank neemt dat advies over en komt mede daardoor tot een minder hoge straf dan de geëiste 12 jaar en tbs met dwangverpleging.

Maximale celstraf

De maximale celstraf die opgelegd kan worden, in combinatie met tbs met voorwaarden, is 5 jaar. Ook die legt de rechtbank op. De rechtbank vindt het belangrijk dat verdachte snel aan zijn behandeling begint. De verdachte heeft zelf ook kenbaar gemaakt dat hij professionele hulp nodig heeft en daaraan mee wil werken. Tot slot legt de rechtbank verdachte nog een gedragsbeïnvloedende maatregel op, zodat hij ook na de tbs-behandeling nog onder toezicht kan staan.