Medewerker Politieacademie ontslagen

Leonard Kok, directeur Politieacademie: ‘Integriteit is een kernwaarde van de politie. We hebben normen en afspraken en handelen daarnaar. Deze voorbeeldfunctie geldt ook voor de Politieacademie. Wanneer onze normen overschreden worden, dan nemen we passende maatregelen. We doen bij meldingen van plichtsverzuim zorgvuldig onderzoek en straffen als het moet. Zo ook in dit specifieke geval.’