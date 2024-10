Voetganger zeer ernstig gewond na aanrijding op snelweg A67 bij Maasbree

In de nacht van woensdag op donderdag 17 oktober is een persoon aangereden op de snelweg A67 ter hoogte van Maasbree, bij de afrit Panningen. Dit meldt de politie donderdag.

Traumahelikopter landt op snelweg

'Het slachtoffer is daarbij zeer ernstig gewond geraakt. Meerdere hulpdiensten, waaronder een medisch team en een traumahelikopter, werden opgeroepen om ter plaatse te komen voor de hulpverlening', aldus de politie.

Onderzoek

Dit ongeval staat volledig los van de wegwerkzaamheden die daar in de buurt plaatsvinden. De politie doet onderzoek naar de toedracht van deze aanrijding. Daarvoor werd de snelweg deels afgesloten. Het is onbekend waarom het slachtoffer op de snelweg aanwezig was.