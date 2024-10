Zwaarbeschadigde auto aangetroffen in Assen

Bezoekers van de Baggelhuizenplas in Assen hebben vrijdagavond een zwaar beschadigde auto aangetroffen op een parkeerplaats.

De schade zat aan de voor- en achterkant van de auto. De bestuurder van het voertuig was in geen velden of wegen te bekennen. Het vermoeden bestaat dat het om aanrijdingsschade gaat.

Aan de hand van het kenteken zal de eigenaar van het voertuig een bezoekje van de politie kunnen verwachten.