Brandje in politiebureau Assen

De brandweer van Assen moest vrijdag even na 0.00 uur uitrukken naar het politiebureau aan de Weierstraat in Assen.

Door onbekende reden was er brand uitgebroken in de meterkast van het pand. De brandweer had het vuur snel onder controle. Later zal een installateur de schade moeten repareren.