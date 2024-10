Yalemzerf Yehualaw verpulvert parcoursrecord TCS Amsterdam Marathon

In een ijzersterke tijd van 2.16.52 heeft Yalemzerf Yehualaw de TCS Amsterdam Marathon gewonnen. De 25-jarige Ethiopische scherpt het parcoursrecord uit 2022 met bijna een halve minuut aan. Ook bij de mannen gaat, na een spannende strijd, de overwinning naar Ethiopië. Tsegaye Getachew behaalt zijn tweede zege in Amsterdam in 2.05.38.

Yehualaw domineerde de marathon al voor de helft. Ze loopt bij de Amstel weg bij haar concurrentes, in het kielzog van onder andere haas Björn Koreman. Lange tijd loopt de Ethiopische anderhalve minuut voor op het schema van het oude parcoursrecord (2.17.20, Almaz Ayana). Aangemoedigd door haar laatste haas, wordt ze door het Vondelpark begeleidt, richting het magische Olympisch Stadion. Ze heeft het duidelijk zwaar, maar heeft genoeg over om het record op haar naam te schrijven.

Nooit eerder liep er in Amsterdam iemand zo snel als Yehualaw, die haar persoonlijke record tevens met een halve minuut aanscherpte. Haar tijd is de vijfde snelste tijd gelopen dit jaar. Haven Hailu, ook uit Ethiopië, werd tweede in 2.19.29 in een persoonlijk record. Winfridah Moseti eindigde als derde (2.20.27).

Bij de mannen vormde zich al snel een grote kopgroep. Na een solide eerste gedeelte, met goed kopwerk van de hazen, gaat het tempo na 32 km flink omhoog. De schifting begint. Na 38 km, door het schilderachtige Vondelpark, strijden er nog drie atleten om de winst: Tsegaye Getachew (Eth), Boki Asefa (Eth) en Maru Teferi (Isr). Het parcoursrecord van 2.03.39 (Tamirat Tola, 2021) hebben ze uit hun hoofd gezet, er telt nu nog maar één ding: het winnen van deze Platinum Label marathon.

Getachew lijkt de beste papieren te hebben, hij heeft de snelste tijd achter zijn naam en won al eens in 2022. Het lijkt nog even fout te gaan, net voor het stadion lijkt Getachew in alle concentratie een verkeerde afslag te nemen. Hij herpakt zich en onder luid gejuich van het publiek rent de 27-jarige marathonloper als eerste het Olympisch Stadion in. Hij heeft het meest over en gaat met zijn handen in de lucht over de streep. Met 2.05.38 komt hij niet aan zijn beste tijd. Het podium werd compleet gemaakt door: Boki Asefa (2.05.40) en Maru Teferi (2.05.42).

De ogen waren in Amsterdam uiteraard ook gericht op Khalid Choukoud. Na zijn Olympische marathon afgelopen zomer, ging het niet makkelijk. Toch zette hij een mooie tijd op de klok: 2.09.30 en tevens tiende plaats. “Amsterdam wil je gewoon niet missen. Ik had na 25 km een dip, maar ik herpakte me. Mijn coach zei: doe het voor je dochter en vrouw. En ik kan dan zo diep gaan. Dit is het mooist wat er is, dat gevoel als je het stadion binnenkomt lopen is geweldig.”

Na hem kwam de debuterende Filmon Tesfu binnen. Hij kwam stralend over de finish in 2.10.58. “Ik ben erg tevreden. Ik heb zo genoten, ook van het publiek. Prachtig, prachtig”, glundert hij. Hij durft het nu langzaam uit te spreken: “Ik ga er alles aan doen om op de Olympische Spelen te staan.”

Bij de Nederlandse vrouwen kwam Marcella Herzog als eerste het stadion binnen. Met 2.34.21 kon ze niet aan haar persoonlijk record komen.

Alle uitslagen zijn terug te vinden op: www.tcsamsterdammarathon.nl

Recordopbrengst voor KWF Kankerbestrijding

De TCS Amsterdam Marathon werkt samen met KWF Kankerbestrijding om zoveel mogelijk geld op te halen voor baanbrekend kankeronderzoek in het Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam. Naast een vrijwillige bijdrage tijdens hun inschrijving, was het ook mogelijk om via het Ren tegen kanker-platform een eigen actiepagina aan te maken. De totale opbrengst werd vandaag in het Olympisch Stadion bekendgemaakt. Dorine Manson van KWF en Geert Kazemier van het Cancer Center Amsterdam namen de cheque met het recordbedrag van € 1.305.929,- in ontvangst. De cheque werd overhandigd door René Wit, Race Director van de TCS Amsterdam Marathon en Josu Devasia, Country Head Netherlands van Tata Consultancy Services.

Dorine Manson, directeur KWF Kankerbestrijding: “Bijna 1.900 mensen trokken vandaag tijdens de TCS Amsterdam Marathon hun hardloopschoenen aan voor KWF. Zij hebben daarmee een prachtige bedrag opgehaald, wat gaat naar baanbrekend onderzoek in het Cancer Center Amsterdam. Zo mooi, al die mensen die in actie zijn gekomen en op deze manier echt iets doen tegen kanker en voor het leven. We zijn de organisatie, sponsoren, vrijwilligers én alle deelnemers heel erg dankbaar.”

50-jarig jubileum in 2025

De allereerste editie van de TCS Amsterdam Marathon vond plaats in 1975 en dus viert evenement in 2025 haar 50-jarig jubileum. Datzelfde jaar markeert ook het 750-jarig bestaan van de stad Amsterdam. De inschrijving voor de speciale jubileumeditie gaat aanstaande zondag 27 oktober van start.