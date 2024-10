Bestuurder spoorloos na ongeval in Musselkanaal

In de nacht van donderdag op vrijdag kwam rond 01.30 uur een melding binnen bij de hulpdiensten van een ongeval op de Zuider Kanaalweg in Musselkanaal.

Locatie onjuist

Achteraf gezien bleek de opgegeven locatie niet juist te zijn, het ongeval was gebeurd in de Kruisstraat. Hier lag een Audi Quattro in de bosschage. Helaas bleek de bestuurder spoorloos te zijn.

Kenteken

Aan de hand van de tenaamstelling van het kenteken van de auto zal de eigenaar een bezoekje van de politie kunnen verwachten. Berger Keizer heeft de auto geborgen.