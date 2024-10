Drugslab aangetroffen in Geleen

Het drugslab aan de Gadéstraat in Geleen werd ontdekt nadat we een tip hadden ontvangen over de aanwezigheid van een mogelijke hennepplantage. Omdat van buiten niet te zien was wat er precies binnen stond en of er mogelijk mensen aanwezig waren, betraden agenten de garagebox. Zij troffen een operationele productielocatie aan.