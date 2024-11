Wachtrij van 4 uur voor opening 'Dans Macabre' in Efteling

Al om 06.00 uur eerste wachtende voor de poort

Als verrassing gingen de Efteling-poorten om 9.00 uur, een uur voor officiële opening, open voor de eerste enthousiaste bezoekers om de doorstroming goed te laten verlopen. De eerste ‘moedige stervelingen’ stonden al om 6.00 uur voor de poort. Vanwege de grote opkomst kon toch niet worden voorkomen dat er voor de nieuwe atractie op een gegeven moment een wachtrij van een kilometer stond wat voor de laatsten in de rij betekenden dat ze 4 uur moesten wachten voor ze aan de beurt waren.

Preview voor abonnementhouders

Nick en Niels Robben (34), tweelingbroers uit Tilburg: “Het was fantastisch! Niet normaal wat de Efteling hier heeft neergezet. We waren zondag al bij de preview voor abonnementhouders en moesten gewoon nog een keer komen. Er is zoveel te zien, we hebben nu nog steeds niet alles gezien. Wij stonden vanochtend om half 8 voor de poort en waren de eersten die Danse Macabre binnen gingen.”

Danse Macabre

Danse Macabre is een spookspektakel vol duistere wendingen dat bezoekers laat dansen op de muziek van het gelijknamige muziekstuk. Op een grote draaischijf van 18 meter doorsnee, met daarop 6 kleinere draaischijven, staan 6 koorbanken waarin in totaal 108 bezoekers plaats kunnen nemen. De grote draaischijf zal stijgen, kantelen en dalen, en als een munt ronddraaien voordat deze plat valt. De verwachte capaciteit is 1.253 personen per uur.

Compleet nieuw themagebied

Danse Macabre is onderdeel van een compleet nieuw themagebied. De omgeving is een mysterieus decor waarin het 20 meter hoge attractiegebouw meteen de aandacht vangt. Het themagebied met horeca, retail en bijpassend entertainment vormt het griezeligste stukje Efteling. Voor de attractie geldt een adviesleeftijd van 8 jaar en een minimale lengte van 1.20 meter.