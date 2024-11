Code oranje in zes provincies vanwege Storm Conall

In de tweede helft van de middag wordt de wind langs de westkust westelijk en stormachtig met kans op storm. Ook zijn er dan zware windstoten mogelijk tot ruim 90 km/uur.

Wind piekt in de avond

Vanavond komt aan de Noordzeekust van Noord-Holland en later ook in het noordelijke kustgebied een noordwester- tot noorderstorm te staan, windkracht 9. Er is een kleine kans op tijdelijk zware storm, windkracht 10. Daarbij zijn er vooral in Noord-Holland, het westen van Friesland en het noordelijke kustgebied zeer zware windstoten mogelijk van 100 tot 120 km/uur, lokaal 130 km/uur. In de rest van Friesland en Groningen en in Drenthe, Flevoland en het noorden van Overijssel zijn windstoten mogelijk van 90 tot 110 km/uur. In het zuiden en midden van het land komt het tot (zware) windstoten van 70 tot 90 km/uur. In de tweede helft van de avond neemt in het westen de wind al wat af. Aan de noordkust piekt de wind juist dan.