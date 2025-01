Gok met illegaal casino in Hoogeveen loopt fout af

De politie heeft afgelopen vrijdagavond 10 januari in een pand aan de Industrieweg in het Drentse Hoogeveen een illegaal casino ontmanteld. Dit meldt de politie maandag.

Roulettetafel en gokkasten

'Er werden onder andere tientallen gokkasten, een roulettetafel en ruim €15.000,- in contanten aangetroffen. Een persoon, een 35-jarige vrouw uit Hoogeveen, is aangehouden en verhoord door de politie', aldus de politie.

Melding

Bij de politie kwamen vorig jaar via Meld Misdaad Anoniem-meldingen binnen met informatie dat er een illegaal casino zou zijn in een pand aan de Industrieweg. De politie heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan en dat heeft vrijdagavond geleid tot een instap. De controle vond plaats in nauwe samenwerking met de Kansspelautoriteit.

Gokkasten en contacten aangetroffen

Naast meerdere gokkasten en een roulettetafel werden ook ruim 15.000 euro en diverse gegevensdragers, waaronder een computer en een telefoon, in beslaggenomen. Het onderzoek naar het aangetroffen illegale casino gaat verder.