Ondernemen zonder zakelijke rekening?

Zorg dat je een zakelijke rekening opent

Een fout die veel beginnende ondernemers maken, is dat ze hun privérekening ook gebruiken voor hun bedrijf. Dat lijkt misschien niet problematisch, maar het zorgt heel snel voor verwarring. Een zakelijke rekening openen is daarom van groot belang. Waarom is dit belangrijk? Als je je financiën goed gescheiden houdt, voorkom je dat je bijvoorbeeld privé per ongeluk geld uitgeeft wat voor je bedrijf bedoeld was. Gaat het puur om de inkomsten uit je bedrijf, dan kan de schade meevallen, maar geef je per ongeluk de geïncasseerde btw uit, dan creëer je bij jezelf een schuld. De btw moet namelijk afgedragen worden en als je dat geld al uitgegeven hebt, moet je dit gat zien op te vullen. Met een zakelijke rekening houd je je geldstromen gescheiden. Dat leidt niet alleen tot veel meer inzicht en overzicht, het voorkomt ook dergelijke problemen.

Je boekhouding wordt makkelijker met een zakelijke rekening

Vraag ondernemers waar ze een hekel aan hebben en je hoort negen van de tien keer dat dit hun boekhouding is. Maak het jezelf daarom gemakkelijk en open een zakelijke betaalrekening. Als je al je inkomsten en uitgaven via een vaste bankrekening laat verlopen, wordt je boekhouding een stuk gemakkelijker. Koppel je daarnaast ook nog boekhoudsoftware aan je betaalrekening, dan scheelt dat nogmaals heel veel administratief werk. Is het bijvoorbeeld weer tijd voor om je btw-aangifte te doen, dan heb je de benodigde gegevens met een paar klikken op je muis paraat. Zo verspil je nauwelijks tijd aan je administratie en houd je veel meer tijd over voor waar je van houdt: ondernemen. Mocht je ooit controle krijgen van de Belastingdienst dan kun je een overzichtelijke boekhouding tonen die weinig reden tot ongerustheid geeft.

Vergeet niet een zakelijke betaalpas aan te vragen

Wil je gelijk een zakelijke rekening aanvragen? Kijk dan even op de site van je bank. Kijk ook even bij andere banken om te zien of die je beter / voordeliger kunnen helpen. We raden je aan om ook een of twee zakelijke betaalpassen bij je rekening aan te vragen. Mocht je in de toekomst met anderen willen samenwerken, dan kun je ze eenvoudig hun materialen laten betalen. Weet je nog niet helemaal wat voor jou de beste optie is? Neem dan even contact op met de adviseur van je bank. Deze weet van de hoed en de rand en deelt deze kennis graag met je. Veel succes met je bedrijf!