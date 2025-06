Verbod om water uit rivieren, beken en sloten te halen

Waterschap Rijn en IJssel stelt vanaf woensdag 25 juni 17.00 uur een onttrekkingsverbod in voor oppervlaktewater. 'Het is vanaf dan verboden om water te halen uit rivieren, beken en sloten. Dit geldt voor iedereen in de Achterhoek, Liemers en een stukje van de Veluwe en Overijssel. Hoe lang het verbod geldt, hangt af van hoeveel regen er deze zomer en herfst valt', zo meldt het waterschap dinsdag.

Heel droog in gebied

Met het verbod wil het waterschap problemen met de waterkwaliteit en volksgezondheid voorkomen. Het verbod is nodig omdat het heel droog is in dit gebied. Het regent te weinig en het is warm voor de tijd van het jaar. Het waterschap heeft steeds meer moeite om de waterstanden op peil te houden. Te weinig water in de beken is niet goed voor de dieren en planten in en om de beek. Het water warmt dan sneller op en er komt minder zuurstof in het water. Het waterschap wil met het verbod ook schade aan planten en dieren in het water voorkomen.

Extra controles

Het waterschap voert extra controleres uit vanuit de lucht en vanaf het land. Het verbod geldt voor iedereen. Ook voor mensen die een vergunning hebben om water op te pompen uit rivieren, beken en sloten.

Grondwater laag, neerslagtekort hoog

Ook het grondwater staat lager dan normaal in deze tijd van het jaar. Dit zorgt nog niet voor hele grote problemen. Het neerslagtekort is nu opgelopen tot 173 mm. Dat is hoger dan in het zeer droge jaar 2018. Het neerslagtekort zal de komende periode nog verder oplopen.

Waterstanden en afvoeren

Steeds meer sloten en beken worden afvoerloos. Dat betekent dat het water niet meer stroomt. De waterstanden in deze beken en sloten worden steeds lager, zoals bij de Baakse Beek en de Boven Slinge. Een aantal kleinere beken is al drooggevallen. De verwachting is dat de komende weken nog meer sloten en beken zullen droog vallen.

Waterkwaliteit

Waterschap Rijn en IJssel verwachten dat het aantal plekken met blauwalg de komende periode toeneemt. Dat komt doordat het water op veel plekken niet meer stroomt en warmer wordt. Kijk voor meer informatie over veilig zwemwater op www.zwemwater.nl. Voor meer informatie over droogte kijk op www.wrij.nl/droogte.

Omgaan met veranderend klimaat

Het gebied van Waterschap Rijn en IJssel is extra gevoelig voor extreme droogte. Dat komt door de ligging op de hoge zandgronden en doordat bijna geen extra water ingelaten kan worden vanuit de grote rivieren. Het gebied is dus afhankelijk van de regen.

Veranderend klimaat

De afgelopen jaren heeft het waterschap veel gedaan om beter om te gaan met het veranderende klimaat. Kleine en grote maatregelen zijn genomen om zowel hevige regen als droogte op te vangen. Dat gebeurt samen met landgoedeigenaren, boeren, natuurorganisaties, andere overheden en inwoners. Zo blijft het water langer in het gebied als het droog is, en kan het snel weg als er te veel water is.