OM eist 4 jaar cel tegen Rus voor verkoop bedrijfsgeheime chipinformatie aan Rusland

Melding van de AIVD

Het strafrechtelijk onderzoek is gestart na een melding van de AIVD. Verdachte werkte tussen 2015 en 2024 bij meerdere bedrijven in de halfgeleiderindustrie, die technologie maken voor bijvoorbeeld microchips. 'In die periode zou hij vertrouwelijke documenten, waaronder informatie over de productie van microchips en de benodigdheden voor de bouw van een chipfabriek, hebben gekopieerd en verkocht aan Russische contacten. Tijdens reizen naar Rusland verkocht de verdachte deze informatie aan zijn Russische contactpersonen tegen contante betalingen. Het kwam ook voor dat informatie online gedeeld werd, bijvoorbeeld doordat hij zijn wachtwoord van Google Drive deelde met derden, en via een chat', aldus het OM.

Dual use-technologie

Uit onderzoek blijkt dat verdachte, in de periode van april 2021 tot en met augustus 2024, in totaal 43.900 euro contant geld stort op zijn bankrekening. Die contanten zijn de vergoeding voor de door verdachte geleverde bestanden. Uit berichtenverkeer tussen verdachte en contacten in Rusland wordt duidelijk dat zij betrokken zijn bij plannen om een micro-elektronica fabriek op te zetten in Rusland. Het ging vaak om zogeheten dual use-technologie: kennis die zowel voor consumentenproducten als voor militaire toepassingen gebruikt kan worden. Maar ook om technologie die voor militaire toepassingen geschikt is.

Ernst van de feiten

Met zijn handelen zou de verdachte de sanctiewetgeving overtreden hebben. Sinds de inval van Rusland in Oekraïne in februari 2022 zijn de sanctiemaatregelen tegen Rusland uitgebreid. Deze maatregelen moeten de positie van Rusland verzwakken en zorgen dat de oorlogsvoering vermoeilijkt wordt. De officier benadrukt de ernst van deze overtreding: “De verdachte heeft zowel de internationale regelgeving als de nationale wetgeving naast zich neergelegd. Daardoor wordt de internationale rechtsorde in ernstige mate ondermijnd en heeft hij welbewust bijgedragen aan het in standhouden van de geweldshandelingen gepleegd door Rusland tegen het Oekraïense leger maar vooral ook tegen de burgerbevolking.”

Mogelijk mensenlevens in gevaar gebracht

Door geheime informatie te delen met Rusland, heeft verdachte bijgedragen aan het in stand houden of ontwikkelen van de Russische oorlogsmachine en daarmee mogelijk mensenlevens in gevaar heeft gebracht. Daarnaast heeft hij een grove inbreuk gemaakt op het vertrouwen dat zijn werkgevers in hem hadden door bedrijfsgeheimen van ze te stelen en te delen met derden.