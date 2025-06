Minder immigratie in 2024, vooral minder kennismigranten

In 2024 kwamen 316 duizend immigranten naar Nederland. Dat waren er 19 duizend minder dan het jaar ervoor. Zowel de immigratie uit EU-landen als uit overige landen was lager dan in 2023, het aantal immigranten met de Nederlandse nationaliteit bleef gelijk. Vooral het aantal kennismigranten dat van buiten de EU naar Nederland kwam daalde. Dat meldt het CBS op basis van recente cijfers.

Bijna de helft van de immigranten kwam van buiten de Europese Unie (EU). Ongeveer 4 op de 10 immigranten kwamen uit een EU- of EFTA-land en 1 op de 10 had de Nederlandse nationaliteit. Dat zijn mensen die, vaak na een eerdere emigratie, weer in Nederland komen wonen.

Immigratie vanaf 2023 lager

De immigratie schommelt per jaar, maar is tussen 2008 en 2022 toegenomen. Die toename komt aan de ene kant doordat de immigratie uit de EU tot 2019 jaarlijks steeg, en aan de andere kant door perioden met hogere immigratie uit landen daarbuiten. Vooral de oorlog in Oekraïne zorgde voor een piek in de immigratie in 2022.

Bijna 40 procent minder kennismigranten dan in 2022

Vooral het aantal kennismigranten is na 2022 gedaald. In 2024 kwamen er 16 duizend van deze relatief hoogbetaalde, specialistische arbeidsmigranten van buiten de EU naar Nederland. Dat waren er 26 procent minder dan een jaar eerder en 39 procent minder dan twee jaar eerder. In de jaren ervoor steeg het aantal kennismigranten dat naar Nederland immigreerde, behalve tijdens de coronapandemie. Er kwamen in 2024 vooral minder Indiase kennismigranten, maar ook het aantal met de Russische, Turkse, Zuid-Afrikaanse of Chinese nationaliteit daalde.

Kennismigranten van buiten de EU zijn onderdeel van de arbeidsmigratie. Over de afgelopen 25 jaar kwam gemiddeld bijna 1 op de 5 immigranten als arbeidsmigrant naar Nederland. In 2023 waren dit er bijna 70 duizend, van wie bijna 65 procent uit een EU-land kwam.

Ook het aantal EU-arbeidsmigranten is in 2023 gedaald, maar minder dan het aantal niet-EU-kennismigranten. De overige arbeidsmigratie van buiten de EU is licht toegenomen.