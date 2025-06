Celstraffen geëist tegen drietal voor sextortion: slachtoffers afgeperst na contact met sekswebsite

In de rechtbank in Arnhem stonden vandaag twee vrouwen van 30 en 27 jaar en een 34-jarige man uit de regio Arnhem terecht op verdenking van afpersing via sextortion tussen juni 2020 tot maart 2023. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag.

'Slachtoffers op een slinkse manier gechanteerd'

Tegen de 30-jarige vrouw eiste het OM een werkstraf van 200 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden. Tegen de 27-jarige vrouwelijke verdachte is de eis 30 maanden gevangenisstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. De man hoorde een gevangenisstraf van 3 jaar (waarvan een half jaar voorwaardelijk) tegen zich geëist. De officier van justitie stelde in haar requisitoir: “Verdachten hebben hun slachtoffers op een slinkse manier gechanteerd. Achter elk geval van sextortion schuilt een slachtoffer, wiens leven volledig ontwricht kan worden. Ook in deze zaak is daarvan sprake.”

Advertenties op sekswebsites

De verdachten maakten advertenties aan op diverse sekswebsites. Als op de advertentie werd gereageerd startte één van de verdachten een seksueel getint gesprek. Na het maken van een seksafspraak of bijvoorbeeld het versturen van een intieme foto door het slachtoffer, dreigde de verdachte dit berichtenverkeer te versturen aan de familie of de werkgever van het slachtoffer.

Verdachten zochten via social media actief naar familie, vrienden of de werkgever

De verdachten maakten gebruik van meerdere simkaarten en telefoons. Als een slachtoffer een nummer blokkeerde, gebruikten verdachten een ander nummer. Betaalde een slachtoffer, dan werd de druk vervolgens opgevoerd zodat er meer betalingen kwamen. Ondertussen zochten verdachten via social media actief naar familie, vrienden of de werkgever van het slachtoffer. Verdachten openden meerdere bankrekeningen om de betalingen te ontvangen. Ook werd gebruik gemaakt van rekeningnummers van familie van de verdachten en van katvangers.

'Soms voor tienduizenden euro’s afgeperst'

Minstens negen slachtoffers raakten honderden, duizenden, tot soms tienduizenden euro’s kwijt. In enkele gevallen bleef het bij een poging tot afpersing. De officier van justitie:” Verdachten gingen volledig voorbij aan de gevoelens van angst en onveiligheid die zij door hun handelswijze veroorzaakten. Ze hebben zo forse inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de slachtoffers.”

90.000,- euro buitgemaakt

De officier van justitie neemt de zaak hoog op: ”De wijze van het plegen van dit soort feiten acht ik berekenend en nietsontziend. We zien vaak dat slachtoffers in dit soort zaken tot uitersten gedreven worden en dat ze soms zelfs beslissen om suïcide te plegen.” In totaal werd ruim 90.000 euro buitgemaakt. Het OM vorderde bij de rechtbank ontneming van het wederrechtelijk verkregen geld. De man en de 27-jarige vrouw worden tevens verdacht van witwassen.

'Bewuste en nauwe samenwerking'

Hoewel niet alle verdachten een even grote rol hebben gehad ziet het OM hen wel alle drie als medeplegers van dit misdrijf. Uit onderzoek van onder andere de telefoons van de drie bleek duidelijk een bewuste en nauwe samenwerking. De zwaarte van de strafeis per verdachte is mede-afhankelijk van de rol in het geheel, een eventueel strafblad en advies van de reclassering bijvoorbeeld over het risico op herhaling.