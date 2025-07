Defensie en VDL zetten concrete stap in opschalen productie defensie-industrie

Met het oog op onze veiligheid is het noodzakelijk de krijgsmacht in hoog tempo te versterken. Daarvoor is het cruciaal om te investeren in de Europese én Nederlandse defensie-industrie. Om de nationale productiecapaciteit op te schalen en te versterken, huurt Defensie vanaf nu een aantal hallen van VDL Groep in Born. Defensieminister Ruben Brekelmans en VDL CEO Willem van der Leegte ondertekenen hiervoor vandaag de huurovereenkomst.

Brekelmans roemt de belangrijke samenwerking tussen de krijgsmacht en het Nederlandse familiebedrijf: ‘’Vandaag zetten we een belangrijke stap om onze defensie-industrie te versterken. Ik ben verheugd dat Defensie en VDL de samenwerking steeds concreter vormgeven. VDL heeft de ervaring en middelen om productielijnen op te zetten. Zo beschermen we niet alleen de veiligheid van Nederland en onze bondgenoten, maar versterken we ook onze economie en creëren we meer werkgelegenheid. Een perfect voorbeeld van een win-win situatie.’’

Snel stappen zetten

Per direct komt er 27.500 vierkante meter productieruimte beschikbaar. De overige hallen vragen om enige aanpassingen om er in de nabije toekomst te kunnen produceren. Voor het einde van dit jaar heeft Defensie in Born de beschikking over ongeveer 120.000 vierkante meter. Het opschalen van de defensie-industrie heeft prioriteit en dus moeten er snel stappen gezet worden. Dat is nodig om Nederland en onze bondgenoten veilig te houden.

Brede inzet

Op de locatie in Born zal Defensie als beheerder rechtstreeks projecten kunnen onderbrengen voor middelen waarvoor tot op heden weinig tot geen productiemogelijkheden voor zijn. Op dit moment kijkt Defensie naar de mogelijkheden om de productie van Nederlands defensiematerieel te vergroten. Denk bijvoorbeeld aan het produceren van militaire drones en het instandhouden en moderniseren van defensievoertuigen.

Nederlandse bedrijven kunnen binnenkort gebruik gaan maken van de hallen. Zo kan de ruimte breed ingezet worden. Defensie ondersteunt daarmee ook de Nederlandse economie en technologische innovatiekracht.

Krachten bundelen

Defensie en VDL maakten in maart bekend de krachten te willen bundelen om de militaire productie te verhogen. Vandaag wordt een concrete vervolgstap gezet. In de komende maanden zullen nadere aankondigingen over specifieke projecten en productie volgen.