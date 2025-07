Gewonde bij steekincident in Groningen

Bij een steekincident in Groningen is woensdagavond een persoon gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

Omstreeks 18.45 uur kregen de hulpdiensten de meldingen van het steekincident in de Grote Beerstraat. Ambulancepersoneel ontfermde zich over het slachtoffer en de politie heeft verschillende getuigen gehoord.

Met onbekend letsel is het slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht.