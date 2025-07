Auto vliegt uit de bocht bij Gasselternijveenschemond en belandt in weiland

Auto in weiland terechtgekomen

Daarbij is diegene met zijn voertuig via een sloot tientallen meters verderop in het weiland terechtgekomen. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. De inzittende is met onbekend letsel uit het voertuig gehaald.