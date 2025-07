Beelden relschoppers Scheveningen dinsdag in Opsporing Verzocht

In de uitzending van Opsporing Verzocht worden dinsdag 8 juli herkenbare beelden getoond van de verdachten van de openlijke geweldpleging in Scheveningen die zich nog niet hebben gemeld. Betrokkenen hebben tot dinsdag 8 juli 12.00 uur om het verspreiden van de beelden via dit landelijke medium te voorkomen.

Tussen 01 mei 2025 rond 20.00 uur en 02 mei 2025 03.00 uur werden er een groot aantal strafbare feiten gepleegd op en rondom het gebied van de boulevard in Scheveningen. De strafbare feiten bestonden uit openlijke geweldpleging, diefstal met geweld, vernielingen en verstoringen van de openbare orde gepleegd door een groot aantal personen. De gepleegde strafbare feiten hadden een grote maatschappelijke impact en onrust tot gevolg.

Beelden herkenbaar op Opsporing Verzocht



De politie is een groot onderzoek gestart naar de ongeregeldheden en daarin zijn inmiddels meerdere aanhoudingen verricht. Daarmee is het onderzoek nog niet klaar. Eerder zijn er in het regionale opsporingsprogramma Team West de onherkenbare beelden getoond van vijf verdachten. Een van hen meldde zich bij de politie, waarna de overgebleven vier verdachten herkenbaar in beeld zijn gebracht. Naar aanleiding hiervan heeft een verdachte zich alsnog bij de politie gemeld. Vooralsnog hebben de andere drie verdachte zich nog niet gemeld bij de politie, waardoor de beelden nu ook in het nationale opsporingsprogramma Opsporing Verzocht getoond zullen worden. Om dit te voorkomen hebben verdachten tot dinsdag 8 juli 12.00 uur de tijd om zich alsnog te melden bij de politie.

Meld je bij de politie



Het onderzoeksteam is nog steeds bezig met het in kaart brengen van de gepleegde strafbare feiten en de daarbij behorende verdachten. Op korte termijn zal er herkenning worden gevraagd van een nieuwe groep verdachten. We roepen betrokkenen op om zichzelf te melden bij de politie, voordat ze in beeld op tv en internet getoond worden. Ook roepen we ouders op om zich te melden met hun kind als die aanwezig is geweest bij de rellen, voordat hij of zij herkenbaar in beeld komt.